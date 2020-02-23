Образование: "Комплексный интернет маркетинг" от Genius Marketing
курс от Google-«Расширенный курс по Google Analytics курс от Ppc.world –« Специалист по Google Adwords
изучала Международный Бизнес в Краковской Академии Моджевского
Ключевые знания и навыки: Написание уникального контента отвечающего запросам клиента и потребностям ЦА
Настройка контекстной рекламы в Google Adwords Настройка целей в Analytics для отслеживания поставленных задач
Создание и настройка рекламных кампаний для контекстно медийнойсети Adwords
Настройка ремаркетинга в Adwords
Профессиональные навыки : Деловая коммуникация,планирование, требовательность, пользователь ПК Знание языков: русский, польский, английский.
- Продвижение ресторана морской кухни37 просмотров