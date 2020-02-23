kateryna_art

Екатерина kateryna_art

 
25 летСША/Нью-Йорк
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Образование: "Комплексный интернет маркетинг" от Genius Marketing

                          курс от Google-«Расширенный  курс по Google Analytics                                                                                                                  курс от Ppc.world –« Специалист по Google Adwords 

                          изучала Международный Бизнес в Краковской Академии Моджевского  

Ключевые знания и навыки:  Написание уникального контента отвечающего запросам клиента   и потребностям ЦА

                                              Настройка контекстной рекламы в Google Adwords                                                                                                                              Настройка целей в Analytics для отслеживания поставленных задач

                                                  Создание и настройка рекламных кампаний для контекстно медийнойсети Adwords

                                                   Настройка ремаркетинга в Adwords

Профессиональные  навыки : Деловая коммуникация,планирование, требовательность, пользователь ПК                                            Знание языков:   русский, польский, английский.                                                                                                      

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