kateryna_oleksan

Маю диплом бакалавра. Навчалась веб дизайну, в київському національному університеті технологій та дизайну 4 роки.

Маю диплом бакалавра. Навчалась веб дизайну, в київському національному університеті технологій та дизайну 4 роки. Натомість маю досвід роботи 1 рік. Працюю з такими продуктами як Adobe InDesign, Adobe Photoshop. І іншими. Вмію розробляти логотипи і також робити їх дизайн. За час навчання в університеті, мала нагоду бути учасником конкурсу на базі дизайну в Україні, який проходив онлайн і мій рекламний банер зайняв 1 місце маю сертифікат відповідності за перемогу, в розробці банера. Роботоздатна, виконую роботу гарно і без обману.