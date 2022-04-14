Екатерина Уманец kateryna_umanetskateryna_umanets
23 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ценю своё и ваше время, всегда на связи, уделяю внимание деталям. Сделаю всё, чтобы у нас получился качественный продукт.
👋 Здравствуй! Давай познакомимся?
Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. В этой професии довольно давно, но мой путь на бирже только начался. Как дизайнер, принимала участие в стартапе, где мы с нуля создавали сложную систему. Преподавала веб-дизайн для подростков, что научило меня передавать информацию в простой и упорядоченной форме. Время от времени, брала различные заказы по веб-дизайну и готова взять новый прямо сейчас.
Основные инструменты: Figma, Photoshop, After Effects.
Связь:
- Telegram: @kate_umanets
- E-mail: [email protected]
- Skype: umanets.katya
- Instagram: katya.umanets
- Viber: +380974853780
Портфолио
- Портфолио для разработчика22 просмотра
- Система управления обучением (LMS)29 просмотров
- Лендинг для волонтерского проекта21 просмотр
- Редизайн целевой страницы для LMS22 просмотра
- Анимированный дизайн для студии косметологии21 просмотр
- Баннеры для интернет-магазина19 просмотров
- Профиль пользователя в онлайн-библиотеке25 просмотров