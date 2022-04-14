Ценю своё и ваше время, всегда на связи, уделяю внимание деталям. Сделаю всё, чтобы у нас получился качественный продукт.

👋 Здравствуй! Давай познакомимся?

Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. В этой професии довольно давно, но мой путь на бирже только начался. Как дизайнер, принимала участие в стартапе, где мы с нуля создавали сложную систему. Преподавала веб-дизайн для подростков, что научило меня передавать информацию в простой и упорядоченной форме. Время от времени, брала различные заказы по веб-дизайну и готова взять новый прямо сейчас.

Основные инструменты: Figma, Photoshop, After Effects.

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