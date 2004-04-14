katerynarakochyy

Привіт! Шукаєш відео-монтажера з великим досвідом роботи? Ти його знайшов.

Дякую, що відвідали мій профіль.

🔥Мене звати Катя,я працюю вже 3 року у сфері монтажу відео.

Програми,в яких монтую: Adobe Premiere Pro

Знімаю та монтую відео для ресторанів свого міста. Завжди готова до нових пропозицій та зауважень

Доречі мої роботи досить недорогі,адже на фрілансі я недавно.

✅Чому ви повинні взяти саме мене?

1.Великий досвід в комерційній сфері монтування .

2. НЕдорогі послуги.

3. Швидкий час виконання.

4.Завжди готова до побажань та зауважень

Тому,з нетерпінням чекаю співпраці з вами!