katerynarakochyy

Привіт! Шукаєш відео-монтажера з великим досвідом роботи? Ти його знайшов.
Дякую, що відвідали мій профіль.
🔥Мене звати Катя,я працюю вже 3 року у сфері монтажу відео.
Програми,в яких монтую: Adobe Premiere Pro
Знімаю та монтую відео для ресторанів свого міста. Завжди готова до нових пропозицій та зауважень
Доречі мої роботи досить недорогі,адже на фрілансі я недавно.
✅Чому ви повинні взяти саме мене?
1.Великий досвід в комерційній сфері монтування .
2. НЕдорогі послуги.
3. Швидкий час виконання.
4.Завжди готова до побажань та зауважень
Тому,з нетерпінням чекаю співпраці з вами!