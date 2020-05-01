katesavchuk104

Люблю работать в творческом направлении

Художественное образование «художественная школа» 6 лет

Среднее специальное колледж «Камский институт искусств и дизайна» 4 года (средовой дизайн)

Высшее образование институт «Камский институт искусств и дизайна» 4 года (графический дизайн)

Работа в типографии разработчиком печатной продукции, логотипов в программе Corel Drow

Работа студийным и предметным фотографом год стажа (имеется все проф оборудование)

Свадебный Визажист/ мастер маникюра стаж 5 лет