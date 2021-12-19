Веб-дизайнер, графический дизайнер
Основное мое направление - это графический и мобильный дизайн. Я всегда готова ответить на все ваши вопросы, помочь определиться с цветовой гаммой и конечно же создать уникальный и современный дизайн.
Работаю с Figma и с Illustrator
Создам для вас уникальный дизайн мобильного приложения.
Свадебные приглашения, визитки, открытки и электронные носители для Instagram.
Работая со мной вы получаете доступный диалог, в котором я помогу разобраться со всеми ньюансами , которые могут возникнуть в процессе создания проекта.
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Портфолио
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