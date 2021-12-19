Веб-дизайнер, графический дизайнер

Основное мое направление - это графический и мобильный дизайн. Я всегда готова ответить на все ваши вопросы, помочь определиться с цветовой гаммой и конечно же создать уникальный и современный дизайн.

Работаю с Figma и с Illustrator

Создам для вас уникальный дизайн мобильного приложения.

Свадебные приглашения, визитки, открытки и электронные носители для Instagram.

Работая со мной вы получаете доступный диалог, в котором я помогу разобраться со всеми ньюансами , которые могут возникнуть в процессе создания проекта.