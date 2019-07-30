kateshikunova

Добрый день,
Мы компания v-get group, которая специализируется на разработке корпоративных сайтов, мобильных приложений.
Мы создаем проекты любой сложности:
коммерческие сайты;
корпоративные проекты;
интернет-магазины;
развлекательные и новостные порталы;
игровые проекты;
социальные сети.
Мы не используем готовый конструктор веб-сайтов и не ограничиваемся простой разработкой веб-страниц. Применение готовых SAAS-решений мы допускаем только в случае подключения сторонних сервисов платежных систем, интеграции с социальными сетями, подключения к сайту online чата или телефонии, интеграции с CRM-сервисом или в любых других случаях, когда сторонняя система подключается по требованию заказчика.
+38 096 153 33 33