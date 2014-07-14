katherine1982

Главный бухгалтер с опытом работы более 5 лет на всех участках бух. учета

Иванова Екатерина Валериевна

23 февраля 1982 года

+7-919-197-40-53

Желаемая должность

Главный бухгалтер (бухгалтер)

Образование:

09.2003 – 02.2009 гг. Всероссийский заочный финансово-экономический институт специальность "Государственное и муниципальное управление”

Опыт работы

05.2009 – 05.2010 гг. ООО «Аракс» (производство бумажных изделий).

Бухгалтер.

Ведение первичной документации в программе «1С:Бухгалтерия (7.7) – кассовые документы, авансовые отчеты; работа с банковскими документами; учет ТМЦ; учет затрат; расчет заработной платы; составление и сдача отчетности по з/п.

08.2010-10.2011 гг. ООО «Торговый дом «Шервуд» (оптово-розничная торговля мебелью).

Бухгалтер обособленного подразделения

Ведение 10, 19, 50, 51, 60, 62, 71, 73, 76, 90 счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8.2». Проведение инвентаризаций и отражение результатов в бухгалтерском учете; учет затрат; ведение книги покупок и книги продаж; составление актов сверки; учет ГСМ; расчет компенсации сотовой связи для сотрудников; ведение кадрового делопроизводства; подготовка и сдача в архив внутренней бухгалтерской отчетности

11.2011-03.2012 гг. ООО «Торгснаб» (оптово-розничная торговля промышленным оборудованием).

Бухгалтер

Ведение первичной бухгалтерской документации в программе «1С:Бухгалтерия 7.7»; расчет заработной платы и отчислений в ПФР, ФСС; сдача отчетности по заработной плате; учет затрат; участие в проведении инвентаризаций и отражение результатов в бухгалтерском учете; составление актов сверки; ведение кадрового делопроизводства.

04.2012 – по настоящее время - крупная оптовая компания, специализирующаяся на продаже строительно-отделочных материалов.

Главный бухгалтер в единственном лице.

Постановка и ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета организации с «нуля». Ведение 10, 41, 50, 51, 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 84, 90 счетов в программе «1С:Бухгалтерия 7.7, 8.2»; учет затрат; ежеквартальные сверки с контрагентами; контроль дебиторской задолженности; ведение книги покупок/продаж; расчет НДС; расчет заработной платы сотрудников и отчислений в ПФР, ФСС, ФНС; подготовка и сдача отчетности по организации в целом.

Дополнительное образование:

11.2010 – 05.2011 гг. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт - курсы профпереподготовки по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

2013 г. - Всероссийская аттестация бухгалтеров – аттестат главного бухгалтера малого предприятия

Ключевые навыки:

«1С:Бухгалтерия» (вер.7.7 и 8.2); Word, Excel, Internet - отличное владение с применением знаний по бухучету. Знание всех систем налогообложения.

Достижения в работе: организация и самостоятельное ведение бухгалтерского и налогового учета компании «с нуля»; оптимизация налогообложения.