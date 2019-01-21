katherine_bag

Качественная работа в минимальные сроки

Принимаю заказы на перевод с английского и на английский язык, выполнение тестов по английскому языку.

Студентка факультета международных отношений. Текущий уровень английского языка - Upper-Intermediate (средний продвинутый). Имеется опыт перевода текстов экономической тематики.

Готова выполнить большие объемы работ в минимальные сроки по выгодной стоимости. К работе подхожу ответственно, при необходимости готова корректировать работу.