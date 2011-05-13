kathrinomelly

Екатерина kathrinomelly

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Переводы англ.-рус, рус-англ., англ.-укр., укр.-англ., франц.-рус

Июль 2010 – август 2010

Бюро переводов “Exclusive translation”

Переводчик

• Перевод юридической документации (договора)

• Перевод технической документации (техника, нефтедобыча)

• Перевод медицинской документации

Апрель 2010 - июнь 2010

Фриланс-переводчик.

Перевод документации медицинской тематики.

Июнь 2009-апрель 2010

ОАО «АК «Днеправиа»»

Переводчик

• Устный последовательный перевод

• Перевод технической, юридической документации, деловой корреспонденции, редактура

• Ведение делопроизводственной документации

• Бронирование билетов, бронирование гостиницы на период командировки

Октябрь 2010 – Командировка в США.