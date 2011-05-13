kathrinomelly

Переводы англ.-рус, рус-англ., англ.-укр., укр.-англ., франц.-рус
Июль 2010 – август 2010
Бюро переводов “Exclusive translation”
Переводчик
• Перевод юридической документации (договора)
• Перевод технической документации (техника, нефтедобыча)
• Перевод медицинской документации
Апрель 2010 - июнь 2010
Фриланс-переводчик.
Перевод документации медицинской тематики.
Июнь 2009-апрель 2010
ОАО «АК «Днеправиа»»
Переводчик
• Устный последовательный перевод
• Перевод технической, юридической документации, деловой корреспонденции, редактура
• Ведение делопроизводственной документации
• Бронирование билетов, бронирование гостиницы на период командировки
Октябрь 2010 – Командировка в США.