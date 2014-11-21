Переводчик Русский/Итальянский/Английский
Образовательное учреждение:
- 2004-2009: Кем ГУ, факультет Романо-Германской Филологии. Специальность - филолог, переводчик, педагог. Языки: английский, французский, итальянский, немецкий.
- 08/2008: Устный перевод (английский язык). Кардиологический центр г. Кемерово.
- 09/2009 - 02/2010: Преподаватель английского языка. Общеобразовательная школа №2, г. Березовский, Кемеровская обл.
- 09/2010 - 10/2010: Устный перевод, итальянский язык. Консульство Российской Федерации в г.Больцано, Италия.
- 09/2010 - 09/2012: Фрилансер. Письменный перевод (итальянский, английский, русский языки). Больцано, Италия.
- 09/2012 - по наст. время: Перевод веб-сайтов (итальянский, английский, русский языки), копирайтинг, контент-менеджмент, SEO. Веб-маркетинговое агентство, г. Больцано, Италия.
Наполнение сайтов
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#1229
Редактирование и Корректура
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$5/час
от $100от 2 дней
#1532
Переводы
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$5/час
от $100от 2 дней
#3776