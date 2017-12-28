нужна работа Контент менеджера (администратора сайта)

Доброго дня, меня зовут Екатерина (29 лет, проживаю а Алтайском крае) ищу удаленную работу администратора сайта (контент-менеджер) на WP (опыт работы с WP 4.5 года). Сайты делала для себя, развивала до 800-1000 чел в сутки только с ПС (трудилась в основном под ПС яндекс) и продавала через биржу сайтов Телдери.

Средние навыки SEO, начальные навыки HTML, CSS, PHP.

Что могу:

-Составить СЯ (есть лицензионный Key Collector );

- Следить за обновлениями плагинов, обновлять сам движок, предварительно сделав backup;

-Заказ статей на бирже ContentMonster с составлением ТЗ копирайтерам;

- Наполнение сайта контентом, его оптимизация (Title, Meta,description, H1-по всем правилам, или вашему шаблону);

- Только ручная перелинковка согласно СЯ (обычно делала так – если статья на 4500 с.б.п. то в начале статьи линк ВЧ, а далее 1-2 СЧ или НЧ);

- Добавление фото и видео так же с описанием;

-Если есть СЯ могу вписать ключи;

- Написание комментариев, отзывов;

-Очистка текста;

-Работа с социальными аккаунтами сайта;

Работала с биржами и системами статистики – directadvert, ladycash, profit-partner, pay-click, rookee, sape, blogun, rotapost, direct.yandex, Google Analytics, яндекс метрика.

Чем не занимаюсь – версткой и дизайном сайта, не пишу статьи.

Готова работать за 1,5-2$ за страницу, но вопрос цены обсуждаем. Так же буду рада выполнить одноразовую работу, но тогда нужно точнее обсуждать ТЗ. Могу показать контентные проекты, которые были проданы за 25-27т.р. последними (хотя там новые хозяева сменили дизайн), а после продажи ни каких претензий не было, тк старалась делать проекты белыми и пушистыми.

С предложениями обращайтесь lilea 14 (coбака)gmail.com