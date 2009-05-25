Поэт-песенник,автор слоганов,копирайтер

День добрый! Меня зовут Приходько Екатерина, я Поэт-Песенник, Автор слоганов(На различные темы). Предлагаю свои услуги по написания текстов в любом стиле (детские, рок, поп, юмористические, шансон, готический стиль),а так же написания текстов для рекламных роликов, сценариев для клипов, тексты для кино и сериалов, спектаклей, поздравлений.Я человек креативный, пунктуальный, отвественный, с чувством юмора, всё делаю в срок.

Спасибо.

Мои песни:

http://moemesto.ru/katik0021/?page=3

icq:287-655-574

Skype:katik0021

[email protected]

[email protected]

[email protected]

8-911-246-27-78 –Питер

8-917-548-13-62-Москва