Екатерина Приходько katik0021katik0021
45 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Поэт-песенник,автор слоганов,копирайтер
День добрый! Меня зовут Приходько Екатерина, я Поэт-Песенник, Автор слоганов(На различные темы). Предлагаю свои услуги по написания текстов в любом стиле (детские, рок, поп, юмористические, шансон, готический стиль),а так же написания текстов для рекламных роликов, сценариев для клипов, тексты для кино и сериалов, спектаклей, поздравлений.Я человек креативный, пунктуальный, отвественный, с чувством юмора, всё делаю в срок.
Спасибо.
Мои песни:
http://moemesto.ru/katik0021/?page=3
icq:287-655-574
Skype:katik0021
8-911-246-27-78 –Питер
8-917-548-13-62-Москва
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