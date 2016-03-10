Специалист по подготовке исполнительной документации.
- Разработка внутренних нормативных документов, подготовка писем, приказов, графиков производства работ
- ведение и учет рабочей исполнительной документации по всем разделам проекта для передачи заказчику
- нефтяная и газовая промышленность (СМР и ПНР ТРК АЗС)
- устройство газопроводов, подготовка строительного паспорта газопровода, устройство нефтепроводов и ЖМТ
- выполнение актов ПНР
- исполнительная документация в промышленном и гражданском строительстве
- исполнительная документация систем водоснабжения и водоотведения
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