Специалист по подготовке исполнительной документации.

- Разработка внутренних нормативных документов, подготовка писем, приказов, графиков производства работ

- ведение и учет рабочей исполнительной документации по всем разделам проекта для передачи заказчику

- нефтяная и газовая промышленность (СМР и ПНР ТРК АЗС)

- устройство газопроводов, подготовка строительного паспорта газопровода, устройство нефтепроводов и ЖМТ

- выполнение актов ПНР

- исполнительная документация в промышленном и гражданском строительстве

- исполнительная документация систем водоснабжения и водоотведения