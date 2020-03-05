Здравствуйте!
Рада знакомству.
Моя специализация:
• Информационные темы о туризме, искусстве, музыке, воспитании детей.
• Обучающие статьи с пошаговыми инструкциями.
• SEO копирайт.
• Посты для социальных сетей (вкусный текст, хэштэги, эмодзи).
• Наполнение сайтов, лендингов ( тексты на главную страницу, категории, подкатегории, описание товаров и услуг).
• Блогинг разнообразной тематики (travel, food, beauty блогинг).
А так же люблю знакомиться с новыми для меня областями. Могу уделять работе несколько часов в день.
Практикую для себя новый уровень - переводы с английского на русский язык.
Готова выполнить бесплатное тестовое задание.
Буду рада интересным творческим заказам!
Мои контакты:
📞WhatsApp/Telegram: +79629961060
Emails: [email protected] , [email protected]