Уникальный копирайтинг. Стильные и продающие тексты для вашего сайта.

Здравствуйте!

Рада знакомству.

Моя специализация:

• Информационные темы о туризме, искусстве, музыке, воспитании детей.

• Обучающие статьи с пошаговыми инструкциями.

• SEO копирайт.

• Посты для социальных сетей (вкусный текст, хэштэги, эмодзи).

• Наполнение сайтов, лендингов ( тексты на главную страницу, категории, подкатегории, описание товаров и услуг).

• Блогинг разнообразной тематики (travel, food, beauty блогинг).

А так же люблю знакомиться с новыми для меня областями. Могу уделять работе несколько часов в день.

Практикую для себя новый уровень - переводы с английского на русский язык.

Готова выполнить бесплатное тестовое задание.

Буду рада интересным творческим заказам!

Мои контакты:

📞WhatsApp/Telegram: +79629961060

 Emails: [email protected] , [email protected]