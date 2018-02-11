katismir_evsm

Тестирование/рерайтинг/копирайтинг

Начинающий тестировщик, на работе провожу функциональное тестирование банковского ПО. Хочу получить разнообразный опыт в сфере тестирования, поэтому поначалу буду работать с большим интересом, энтузиазмом и практически (образно) за еду! Считаю, что новичок в области тестирования - не значит «плохой специалист», ведь такой сотрудник весьма объективен, так как еще максимально близок к уровню пользователя.

Мой девиз в работе - любознательность и занудство:) Т.е. я не ленюсь описать еще один кейс, потому что мне по-настоящему интересно, как система отработает даже в самом непредвиденном случае:) А занудство, конечно, на уровне здравого смысла, так как именно оно позволяет составлять настолько подробные протоколы, чтобы даже тот, кто не имеет к задаче никакого отношения, в случае необходимости мог понять суть работы и ошибок, просто прочитав сценарий и взглянув на скрины.

Кроме любознательности и занудства я обладаю еще одним неоспоримым плюсом - я отлично владею русским языком, поэтому Ваш сайт/приложение/прочее (нужное подчеркнуть), не будет содержать лишних запятых, мягких знаков и некорректно обособленных причастных оборотов:)