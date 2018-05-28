Обработка фотографий
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина.
Предоставляю Вам свои услуги:
- обработка фото
- предметная ретушь фото
- портретная ретушь фото
- фото коллаж
- реставрация фотографий
- баннеры
- визитки
Сделаю работу в кратчайшие сроки, качественно и по доступным ценам.
Моя почта: [email protected]
Мой skype: katiywa_89
С уважением Екатерина.
Портфолио
- Ретушь До/После212 просмотров
- Предметная ретушь чехлы для телефона159 просмотров
- Обтравка146 просмотров
- Обработка фото124 просмотра