katiywa

Екатерина katiywa

 
33 годаУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Обработка фотографий

Здравствуйте! Меня зовут Екатерина.

Предоставляю Вам свои услуги:

- обработка фото

- предметная ретушь фото

- портретная ретушь фото

- фото коллаж

- реставрация фотографий

- баннеры

- визитки

Сделаю работу в кратчайшие сроки, качественно и по доступным ценам.

Моя почта: [email protected]

Мой skype: katiywa_89

С уважением Екатерина. 

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