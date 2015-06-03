Образование: высшее
2004г. – 2010г. Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств
факультет: промышленный дизайн, специальность: дизайн
Навыки работы с ПК:
3D пакеты: Solid works; 3d max
2D пакеты: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw
Верстка: Quark Express
Прочие навыки:
Создание макетов полиграфической продукции (открытки, буклеты, календари, брошюры, листовки и т.п.);
многостраничная продукция, верстка;
разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк);
разработка фирменного стиля (логотипы, визитки, бланки, пакеты, конверты);
реклама на уличных носителях (плакаты, баннеры, лай боксы, биллборды и т.д.);
ретушь и обработка изображений любой сложности.
Личные качества: исполнительность, ответственность, быстрая обучаемость, скорость, коммуникабельность.
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