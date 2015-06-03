katja-alfa

Екатерина katja-alfa

 
37 летРоссия/Тула
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование: высшее

2004г. – 2010г. Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств

факультет: промышленный дизайн, специальность: дизайн

Навыки работы с ПК:

3D пакеты: Solid works; 3d max

2D пакеты: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw

Верстка: Quark Express

Прочие навыки:

Создание макетов полиграфической продукции (открытки, буклеты, календари, брошюры, листовки и т.п.);

многостраничная продукция, верстка;

разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк);

разработка фирменного стиля (логотипы, визитки, бланки, пакеты, конверты);

реклама на уличных носителях (плакаты, баннеры, лай боксы, биллборды и т.д.);

ретушь и обработка изображений любой сложности.

Личные качества: исполнительность, ответственность, быстрая обучаемость, скорость, коммуникабельность.

Illustrator3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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