katkovwhyme

Энтузиаст с душой

Всем привет! Меня зовут Павел.

Основной упор составляет на визуальное составляющее:

будь то дизайн сайта или же логотипа, обработка фото, обложки и все ,что попадется только под руку я превращаю в креативное и необычное творение.

Имеется в вооружение и умение создание сайтов.

Имеются навыки также и в копирайтинге , составлении и заполнении сайтов.

Коротко обо мне:

умений не сосчитать !

Ответственный и выполняю свою работу в срок ,а может даже и быстрее!

Зачем искать других, если вы уже на том резюме, которое так давно искали для вашей работы?