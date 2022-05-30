katkovwhyme

Энтузиаст с душой
Всем привет! Меня зовут Павел.
Основной упор составляет на визуальное составляющее:
будь то дизайн сайта или же логотипа, обработка фото, обложки и все ,что попадется только под руку я превращаю в креативное и необычное творение.
Имеется в вооружение и умение создание сайтов.
Имеются навыки также и в копирайтинге , составлении и заполнении сайтов.
Коротко обо мне:
умений не сосчитать !
Ответственный и выполняю свою работу в срок ,а может даже и быстрее!
Зачем искать других, если вы уже на том резюме, которое так давно искали для вашей работы?
Я против войны в Украине!