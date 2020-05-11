Лёгкие тексты для сложных задач

Меня зовут Екатерина Нистратова, ваш копирайтер и внештатный продавец с виртуальным пером. Живу и работаю в городе Казани.

Имею высшее гуманитарное образование, окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет. Но разве красная корочка диплома будет главным показателем навыков в работе с текстами? И даже полученные сертификаты об окончании Школы копирайтинга, мастер-классов и других тренингов не создадут полной картины. Давайте лучше сразу перейдём к делу: какой опыт привёл меня сюда?

Я человек слова в его прямом и переносном смысле. Люблю писать на различные темы, за исключением узкоспециальных направлений, где я не имею достаточно профессиональных знаний. Поэтому за такие заказы не возьмусь. Более чем 10-летний опыт в продажах утвердил меня во мнении, что для бизнеса нет ничего важнее

правильных слов. Смысл копирайтинга заключается в создании главным образом продающих текстов. Именно они станут результатом нашего сотрудничества.

Если начнёте работать со мной, то получите не только «вкусный» текст, написанный на языке вашей аудитории. Он будет последовательно и убедительно показывать, как продукт или услуга решает проблемы читателя, навсегда закрывает его страхи и превращает в вашего горячего и преданного клиента.

Обратившись ко мне, вы получите профессиональные тексты от человека, который знает нижеперечисленные темы не понаслышке:

Юридические и бухгалтерские услуги, вопросы открытия бизнеса, консалтинг. Более 6 лет работала ведущим специалистом в юридической фирме, совмещая общение с клиентами и написание статей, новостей и разделов услуг на сайт. Долой сухой канцелярский язык, многочисленные цитаты из законов, топорно вписанные ключевые слова для SEO оптимизации. В вашем распоряжении будут лёгкие понятные тексты на сложные темы, написанные для обычных людей, далёких от юриспруденции.

Мода, стиль, салонные бьюти услуги. Более 5 лет администрировала салон красоты премиум класса и столкнулась на практике с потребностями и страхами клиентов. Вас ждут квалифицированные статьи о передовых новинках в области ухода и небанальные тексты о привычных услугах, таких как маникюр или окрашивание. Статьи будут наполнены деталями и подробностями, которые можно узнать, только поработав плечом к плечу с профессионалами своего дела.

Кондитерский бизнес, кулинария, правильное питание, ЗОЖ, вегетарианство. Открывала с нуля кондитерский цех по изготовлению полезных десертов. По собственному опыту знаю, как испечь торт без сахара, муки и яиц, наладить поставки продукции в кафе и раскрутить с помощью текстов блог в Инстаграм, чтобы он приносил от 10 заказов в день.

Вышивка, живопись, прикладное творчество,мастер-классы для взрослых и детей, дизайн. Женские хобби уже давно не только удел скучающих домохозяек. Если увлечённая женщина, как я в своё время, запускает производство наборов для вышивания – это уже серьёзное предпринимательство. Вы представитель бизнеса и вам нужен креативный копирайтер, который знает, как составить семантическое ядро, создать лендинг под ключ и запустить успешную компанию в Яндекс Директ? Вы попали по адресу.

Мои принципы работы укладываются в 3 определения. Анализ. Уникальность. Ответственность.

Расскажу подробнее, какие выгоды вам сулят эти простые слова.

1. Анализ

Работая со мной, вы можете рассчитывать не только на строгое выполнение ТЗ, но и на глубокое погружение в вашу тему,

анализ смежных направлений. Расширение фокуса внимания и комплексный подход даёт возможность опередить ваших конкурентов, взяв у них лучшее, осмыслить и проанализировать успехи, ошибки и получить совершенно новый уровень продающего текста.

2. Уникальность

Получая выполненный заказ, будьте уверены, что работа проверена на грамотность Орфограммкой, стилистика отвечает строгим требованиям сервиса Главред, уникальность подтверждается сайтами text.ru,etxt.ru и любыми другими программами по вашему усмотрению. Для меня «уникальность», «вода» и «тошнота» текста не пустые слова. Если мы оговорили в техническом задании 100% показатель, значит, вы получите именно такой результат!

3.Ответственность

В моём лице вы встретите человека, отвечающего за качество работы. Достижение цели – основной критерий сотрудничества. Внимательно выслушаю ваши пожелания и внесу правки, пока не останетесь полностью довольными.

Ответственность подразумевает строгое соблюдение сроков. Вы получите заказ в назначенный день независимо от обстоятельств, разве что метеорит упадет на Землю… Да и в этом случае можем обсудить выход из ситуации, выгодный нам обоим!

Всегда рада плодотворному общению: переписка в мессенджерах, аудио и видеозвонки, личные встречи – любой удобный формат!

Вы уже мысленно ищете кнопку «Оставить заказ»? Готовы обсудить, как с помощью текстов привести новых клиентов и повысить конверсию сайта? Хотите быть впереди конкурентов? Свяжитесь со мной прямо сейчас!