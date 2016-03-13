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- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть необходимость доделать упаковки и этикетки для БАДов. 1. Поправить шрифты 2. Внести несколько изменений (орфографические ошибки исправить) 3. Выровнять тексты (пробелы, межстрочные интервалы) 4. Подготовить к печати. 18 макетов, нужно сделать за завтра. Возьмётесь?Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Система управления сайтом: opencart3 Тип сайта: интернет-магазин Нужно интегрировать почтовые сервисы на сайт созданный в opencard 3 Эти https://md2.com.ua/ Внести небольшие измененияВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести изменения в макеты упаковок для БАДов.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо предложить дизайн упаковки и блистеров 3-4 видов БАДов, довести до готовности к печати.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн 2 упаковок для БАДов. В дальнейшем возможны регулярные заказы.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт8 лет назад
нужен сайт компании b2b, разработка, производство, продвижение БАДовСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужен аналог сайта [url=http://www.megawecare.com]www.megawecare.com[/url].uaВеб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад