kato6691

Сергей kato6691

 
57 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Доделать упаковки
Отличный заказчик. Приятное общение, четкое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую!
Качественная работа, ответственное отношение к делу, внимание к деталям, профессионализм - вот с чем я встретился попросив Сергея выполнить мой заказ. Всем рекомендую и сам буду обращаться.
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