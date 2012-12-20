Статьи, тексты, копирайтинг, рерайтинг. Грамотно. Быстро. Качественно.

Здравствуйте! Я - филолог и по профессии, и по призванию, поэтому тексты - основная сфера моей деятельности. Создам оригинальные, качественные, грамотные тексты.

Образование: высшее, Донецкий национальный университет, филологический факультет.

Копирайтинг - 3$ за 1000 знаков.

Рерайтинг - 1$ за 1000 знаков.

Статьи, тексты - 1.5-3$ за 1000 знаков в зависимости от тематики.

Буду рада сотрудничать с Вами!