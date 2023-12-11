Я Катерина, разрабатываю дизайн сайтов в Figma и Tilda для компаний, брендов и экспертов.
Подробнее на моем сайте:
Мое портфолио:
https://www.behance.net/katydsign431a
Я считаю, что современный веб-дизайн должен выполнять 3 функции: представлять бренд/компанию/эксперта, оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность самого бизнеса.
Что входит в мои услуги:
Разработка дизайна в Figma
Верстка на Tilda
Графическое оформление документации
Связь со мной
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/kato_uiux
8 (923) 520-89-37
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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