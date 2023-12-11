Я Катерина, разрабатываю дизайн сайтов в Figma и Tilda для компаний, брендов и экспертов.

Подробнее на моем сайте:

- https://katouiux.tilda.ws

Мое портфолио:

https://www.behance.net/katydsign431a

Я считаю, что современный веб-дизайн должен выполнять 3 функции: представлять бренд/компанию/эксперта, оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность самого бизнеса.

Что входит в мои услуги:

Разработка дизайна в Figma

Верстка на Tilda

Графическое оформление документации

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