Видеомонтаж

Навыки:

- профессиональный видеомонтаж (Adobe Premier Pro, Adobe After Effects);

- базовые навыки Adobe Photoshop;

- составления презентаций, слайд-шоу, инструкций, описаний бизнес-процессов;

- уверенный пользователь продуктов Microsoft Office: Word, Exel, Power Point, Visio.

Образование высшее: (Харьковский национальный университет радиоэлектроники, аналитик компьютерных систем) - быстро обучаюсь любым программным продуктам.

Мама в декрете, до этого работала:

- 12 лет в ритейле (от продавца до управляющего супермаркетом);

- 3 года администратор программы электронного документооборота в крупной компании (техническое сопровождение, составление ТЗ разработчику по улучшению программного продукта, разработка обучающего материала, обучение пользователей, автоматизация бизнес-процессов, участие во внедрении программного продукта).

Мой поэтапный карьерный путь в ритейле наделил меня полезным жизненным опытом, который можно применить в любом ремесле, а именно: общение с людьми, обучение и обучаемость, работа в команде, принятие управленческих решений, ведение деловой переписки и стратегическое планирование и контроль, выполнение поставленных задач в указанный срок.

Личные качества: коммуникабельна, пунктуальна, ответственна, работаю на результат. Хобби: велосипедные прогулки, игра на гитаре, иногда пишу песни. P.S.Профессиональный музыкальный слух - отличное дополнение для видеомонтажера.