katricihermann

Перевод текстов (английский, немецкий); написание статей; работа с текстами; стихи. С радостью выполню Вашу работу!

Доброго времени суток! Меня зовут Екатерина. 21 год. Я закончила факультет Высшей школы перевода МГУ; специальность лингвист-переводчик (английский, немецкий языки). Также изучаю иврит. Вообще, языки - моя страсть:) Работала на чемпионате мира по футболу 2018 в качестве хостес, встречала иностранных гостей. В 2019 году училась в Оксфордском колледже St. Clare's. Закончила курсы журналистики при МГУ, имела опыт написания статей и репортажей. С радостью помогу Вам с переводом текстов любого рода и с написанием статей.

Занимаюсь музыкой, пишу песни и стихи. В этом деле также с большим удовольствием окажу Вам помощь! Любая работа с текстами мне интересна, можете на меня положиться! Работу выполняю качественно и в срок.