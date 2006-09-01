Портфолио можно посмотреть на сайте: katiportfolio.ru

Приветствую!

Область деятельности:

- полиграфия; логотипы; наружная реклама; сувенирная продукция; фирменный стиль; презентации; упаковка.

Все работы на сайте //katiportfolio.ru

Электронная почта: [email protected]

Номер телефона: +370 681 23418

Сайт: http://katiportfolio.ru

Деятельность: маркетинг, реклама, PR, печать.

Виды деятельности: полиграфия, дизайн.

Образование: 2000-2006 г. – Московский университет сервиса (МГУС),

кафедра графического дизайна, диплом дизайнера.

Профессиональный опыт:

2011.04 – 2013.06

Компания “MILLAB”, дизайнер

Обязанности: дизайн, верстка многостраничных каталогов, подготовка к печати и сдача в типографию фирменной полиграфической продукции, разработка новых мастер-шаблонов плакатов и буклетов, разработка рекламных макетов, подготовка к производству, контроль качества, ведение фотобанка

2009.12 – 2011.03, дизайнер

Медицинская лаборатория “Гемотест”, дизайнер

Обязанности: верстка, дизайн, разработка Brandbook и адаптация под него макетов, управление графической составляющей сайта, разработка макетов для сайта, дизайн наружной рекламы, полиграфия.

2008.01 – 2009.11

Компания “TekhnoNIKOL”, дизайнер

Обязанности: Дизайн, верстка, модули в прессу, буклеты, листовки.

Наружная реклама, корректировка макета, разработка фирменного стиля.

2007.03 – 2007.12

Рекламная компания “Zeppelin Production”, дизайнер

Обязанности: дизайн открыток, пригласительных,отрисовка. Верстка и дизайн печатных макетов и наружной рекламы.

2006.09 – 2007.02

Компания “Окна Комфорта”, дизайнер

Обязанности: дизайн, полиграфия, банеры, модули в прессу. Разработка рекламной продукции компании, поддержка фирменного стиля. Допечатная подготовка макетов.

Языки: Русский

Владение пакетом программ: Adobe illustrator CS-CS5,

IndesignCS-CS5, PhotoshopCS-CS5,CorelDRAW, MS Office

Работы на сайте: http://katiportfolio.ru