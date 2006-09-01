Приветствую!
Область деятельности:
- полиграфия; логотипы; наружная реклама; сувенирная продукция; фирменный стиль; презентации; упаковка.
Все работы на сайте //katiportfolio.ru
Электронная почта: [email protected]
Номер телефона: +370 681 23418
Сайт: http://katiportfolio.ru
Деятельность: маркетинг, реклама, PR, печать.
Виды деятельности: полиграфия, дизайн.
Образование: 2000-2006 г. – Московский университет сервиса (МГУС),
кафедра графического дизайна, диплом дизайнера.
Профессиональный опыт:
2011.04 – 2013.06
Компания “MILLAB”, дизайнер
Обязанности: дизайн, верстка многостраничных каталогов, подготовка к печати и сдача в типографию фирменной полиграфической продукции, разработка новых мастер-шаблонов плакатов и буклетов, разработка рекламных макетов, подготовка к производству, контроль качества, ведение фотобанка
2009.12 – 2011.03, дизайнер
Медицинская лаборатория “Гемотест”, дизайнер
Обязанности: верстка, дизайн, разработка Brandbook и адаптация под него макетов, управление графической составляющей сайта, разработка макетов для сайта, дизайн наружной рекламы, полиграфия.
2008.01 – 2009.11
Компания “TekhnoNIKOL”, дизайнер
Обязанности: Дизайн, верстка, модули в прессу, буклеты, листовки.
Наружная реклама, корректировка макета, разработка фирменного стиля.
2007.03 – 2007.12
Рекламная компания “Zeppelin Production”, дизайнер
Обязанности: дизайн открыток, пригласительных,отрисовка. Верстка и дизайн печатных макетов и наружной рекламы.
2006.09 – 2007.02
Компания “Окна Комфорта”, дизайнер
Обязанности: дизайн, полиграфия, банеры, модули в прессу. Разработка рекламной продукции компании, поддержка фирменного стиля. Допечатная подготовка макетов.
Языки: Русский
Владение пакетом программ: Adobe illustrator CS-CS5,
IndesignCS-CS5, PhotoshopCS-CS5,CorelDRAW, MS Office
Работы на сайте: http://katiportfolio.ru