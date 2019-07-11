Хотеть не достаточно, надо действовать!

С чего же начать...Пожалуй сразу о главном, я — веб-дизайнер, frontend-разработчик, WordPress разработчик и большой любитель своего

дела. Я из тех людей, кто не может пройти мимо, если вижу, что что-то

может быть сделано лучше, и из тех кто доводит дело до конца ( так что,

доверив мне свой проект, Вы можете быть уверенны, что Ваше время и

деньги потрачены не зря). Всегда пытаюсь достичь невозможного, чтобы моя

работа стала лучше!

К работе подхожу ответственно, честно, вполне осознано и с душой (от Вас ожидаю того же).

Что для меня важно, так это найти контакт и взаимопонимание с человеком,

для реализации всех идей. Мне нравится осознавать, что мои работы

помогают упрощать жизнь людей и решать повседневные проблемы.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)

- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx

- Полная поисковая оптимизация проекта

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- WordPress разработка

- Веб-дизайн

- Frontend-программирование

- Прототипирование

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

В общем, я с радостью и большим удовольствием помогу и Вам!