С чего же начать...Пожалуй сразу о главном, я — веб-дизайнер, frontend-разработчик, WordPress разработчик и большой любитель своего
дела. Я из тех людей, кто не может пройти мимо, если вижу, что что-то
может быть сделано лучше, и из тех кто доводит дело до конца ( так что,
доверив мне свой проект, Вы можете быть уверенны, что Ваше время и
деньги потрачены не зря). Всегда пытаюсь достичь невозможного, чтобы моя
работа стала лучше!
К работе подхожу ответственно, честно, вполне осознано и с душой (от Вас ожидаю того же).
Что для меня важно, так это найти контакт и взаимопонимание с человеком,
для реализации всех идей. Мне нравится осознавать, что мои работы
помогают упрощать жизнь людей и решать повседневные проблемы.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
- Полная поисковая оптимизация проекта
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- WordPress разработка
- Веб-дизайн
- Frontend-программирование
- Прототипирование
- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
В общем, я с радостью и большим удовольствием помогу и Вам!