Удаленная работа, работа с частичной занятостью/контент и не только

Рассматриваю работу с гибким графиком или удаленную, вполне возможны приезды в офис (желательно с фиксированной оплатой или оплатой за проект, выполненную работу)

Опыт работы в рекламе на стороне клиента в различных компаниях - более 7 лет. Образование высшее. Первое - филологическое, второе - имиджмейкер (МГУКИ, 2 года).

На данный момент я меняю сферу деятельности.

Чем я занималась:

организовывала выставки и семинары ( в Москве и регионах);

размещала наружную рекламу (а также занималась ее регистрацией)

работала с сувенирной продукцией и полиграфической продукцией: поиск подрядчиков, размещение заказов и пр;

большой объем договорной работы;

размещала публикации в прессе;

документооборот, отчеты.

Есть опыт работы по поиску клиентов в сфере туризма.

Недавно я получила профессию имиджмейкера в МГУКИ и сейчас занимаюсь ее развитием. Есть свой сайт, проект, работаю с клиентами по разработке стиля и имиджа и т.п. В связи со сменой деятельности я бы хотела найти удаленную работу, т.к. в течение дня нужен отрезок свободного времени.

P.S.Все работы выполняются строго в оговоренный срок.

Что я могу делать удаленно:

- работать по размещению тех или иных заказов (например, в сфере рекламы); принимать заказы;

- искать клиентов;

- вести БД;

-заниматься контентом какого-либо сайта или ресурса, вести блог и т.п.

- оказывать консультации;

- т.к у меня филологическое образование (русский язык и литература) - могу редактировать тексты, корректировать, писать небольшие заметки и статьи;

- заниматься организацией мероприятий.

Рассмотрю другие варианты работы.