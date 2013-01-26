Рассматриваю работу с гибким графиком или удаленную, вполне возможны приезды в офис (желательно с фиксированной оплатой или оплатой за проект, выполненную работу)
Опыт работы в рекламе на стороне клиента в различных компаниях - более 7 лет. Образование высшее. Первое - филологическое, второе - имиджмейкер (МГУКИ, 2 года).
На данный момент я меняю сферу деятельности.
Чем я занималась:
организовывала выставки и семинары ( в Москве и регионах);
размещала наружную рекламу (а также занималась ее регистрацией)
работала с сувенирной продукцией и полиграфической продукцией: поиск подрядчиков, размещение заказов и пр;
большой объем договорной работы;
размещала публикации в прессе;
документооборот, отчеты.
Есть опыт работы по поиску клиентов в сфере туризма.
Недавно я получила профессию имиджмейкера в МГУКИ и сейчас занимаюсь ее развитием. Есть свой сайт, проект, работаю с клиентами по разработке стиля и имиджа и т.п. В связи со сменой деятельности я бы хотела найти удаленную работу, т.к. в течение дня нужен отрезок свободного времени.
P.S.Все работы выполняются строго в оговоренный срок.
Что я могу делать удаленно:
- работать по размещению тех или иных заказов (например, в сфере рекламы); принимать заказы;
- искать клиентов;
- вести БД;
-заниматься контентом какого-либо сайта или ресурса, вести блог и т.п.
- оказывать консультации;
- т.к у меня филологическое образование (русский язык и литература) - могу редактировать тексты, корректировать, писать небольшие заметки и статьи;
- заниматься организацией мероприятий.
Рассмотрю другие варианты работы.