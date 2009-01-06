Екатерина Экин katrin2973katrin2973
Ответственно выполню перевод с/на англ., турец., груз., армян., русский.
С любовью напишу любой текст !
Грамотность и красота слога гарантированы.
В портфолио - мои последние работы.
Образование:
1990-1992
Казанское педагогическое училище (дошкольн. воспитание).
Специальность: воспитатель дет.сада и музыкальный руководитель.
1992-1997
Казанский институт социальных и гуманитарных знаний им.Дж.Сороса
Специальность: экономист-менеджер и переводчик английского языка
1998-2001
Казанский государственный университет им.Ленина.
Специальность: филолог, учитель русского языка и литературы.
Курсы Спецкурс «Преподавание русского языка как иностранного»
Уровень владения компьютером Высокий. «Word», «Excel», «Nero», «Photoshop».
Работала с программами и эл.словарями «Trados», «Lingvo»
Опыт работы:
1995-1997
ООО «Графика-Булгария», г.Казань.
Должность: переводчик англ. языка.
Обязанности: перевод рекламы, визиток, производственных
бизнес-планов (пищевая промышленность).
1997-2000
ООО «Агропредприяте Иль», г.Казань
Должность: экономист, бухгалтер материального стола, переводчик англ. языка.
Обязанности: составление отчетности, учет вижения материалов, оценка рисков проектов, последовательный перевод на деловых втречах. Перевод документации.
2000-2005
Частный предприниматель.
Продажа изделий из уральских самоцветов и парфюмерии.
2005-2006
Экологичекий парк рептилий и экзотических растений.
г.Анталия, Текирова.
Должность: экскурсионный гид
Обязанности: проведение экскурсий по парку как для частных лиц, так и для групп от 2 до 50 человек. Языки: английский, русский, турецкий.
2006-2008
Частный госпиталь «Кемер Яшам Хастане»
Должность: 1.переводчик англ. и турецкого языков,
2.сотрудник страхового отдела.
Обязанности: 1.Последовательный перевод, составление мед.отчетов, историй болезни, разрешений на вылет для страховых компаний.
2. Помощь в мед.обслуживании туристов согласно их страховым полисам.Урегулирование споров и вопросов, связанных со страховым покрытием того или иного страхового случая. Оформление документов для туристов на возмещение мед.расходов.
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