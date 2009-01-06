Переводы (англ.,турец., груз., армян.)\ копирайтинг\ креатив\ рерайтинг

Ответственно выполню перевод с/на англ., турец., груз., армян., русский.

С любовью напишу любой текст !

Грамотность и красота слога гарантированы.

В портфолио - мои последние работы.

Образование:

1990-1992

Казанское педагогическое училище (дошкольн. воспитание).

Специальность: воспитатель дет.сада и музыкальный руководитель.

1992-1997

Казанский институт социальных и гуманитарных знаний им.Дж.Сороса

Специальность: экономист-менеджер и переводчик английского языка

1998-2001

Казанский государственный университет им.Ленина.

Специальность: филолог, учитель русского языка и литературы.

Курсы Спецкурс «Преподавание русского языка как иностранного»

Уровень владения компьютером Высокий. «Word», «Excel», «Nero», «Photoshop».

Работала с программами и эл.словарями «Trados», «Lingvo»

Опыт работы:

1995-1997

ООО «Графика-Булгария», г.Казань.

Должность: переводчик англ. языка.

Обязанности: перевод рекламы, визиток, производственных

бизнес-планов (пищевая промышленность).

1997-2000

ООО «Агропредприяте Иль», г.Казань

Должность: экономист, бухгалтер материального стола, переводчик англ. языка.

Обязанности: составление отчетности, учет вижения материалов, оценка рисков проектов, последовательный перевод на деловых втречах. Перевод документации.

2000-2005

Частный предприниматель.

Продажа изделий из уральских самоцветов и парфюмерии.

2005-2006

Экологичекий парк рептилий и экзотических растений.

г.Анталия, Текирова.

Должность: экскурсионный гид

Обязанности: проведение экскурсий по парку как для частных лиц, так и для групп от 2 до 50 человек. Языки: английский, русский, турецкий.

2006-2008

Частный госпиталь «Кемер Яшам Хастане»

Должность: 1.переводчик англ. и турецкого языков,

2.сотрудник страхового отдела.

Обязанности: 1.Последовательный перевод, составление мед.отчетов, историй болезни, разрешений на вылет для страховых компаний.

2. Помощь в мед.обслуживании туристов согласно их страховым полисам.Урегулирование споров и вопросов, связанных со страховым покрытием того или иного страхового случая. Оформление документов для туристов на возмещение мед.расходов.