Команда специалистов, работающая для вас
Команда специалистов в области IT с опытом работы более 8 лет.
Мы работаем в веб-студии и сами на себя. В нашей практике много удачно выполненных проектов! И с нами работать выгоднее, нежели заказать услуги в веб-студии.
Что мы предлагаем?
- дизайн сайта
- создание бизнес-сайтов, интернет-магазинов, сайтов-визиток, лендингов и т.д.
- СЕО-оптимизация и продвежение ресурса в ТОП Google
- настройка контекстной рекламы и ее сопровождение
- написание качественных сео-текстов для сайта
- наполнение контентом
Портфолио
- Редизайн сайта, правки, оптимизация, продвижение.75 просмотров
- Создание сайта с нуля и продвижение88 просмотров
- Продвижение сайта на рост трафика112 просмотров
- Контекстная реклама с нуля для нового сайта82 просмотра