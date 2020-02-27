katrin_web_it

Екатерина katrin_web_it

 
34 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Команда специалистов, работающая для вас

Команда специалистов в области IT с опытом работы более 8 лет.

Мы работаем в веб-студии и сами на себя. В нашей практике много удачно выполненных проектов! И с нами работать выгоднее, нежели заказать услуги в веб-студии.

Что мы предлагаем?

  • дизайн сайта
  • создание бизнес-сайтов, интернет-магазинов, сайтов-визиток, лендингов и т.д.
  • СЕО-оптимизация и продвежение ресурса в ТОП Google
  • настройка контекстной рекламы и ее сопровождение
  • написание качественных сео-текстов для сайта
  • наполнение контентом
Дизайн сайтаТексты для сайтаSEO-оптимизация