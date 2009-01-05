Екатерина Давыдова katrinekinkatrinekin
В срок и качественно выполню переводы \ заказы на редактуру\ копирайтинг\ креатив
Прекрасный грамотный русский.Красивый слог.
Расценки на перевод: от 5$ \ 1000 зн.
На прочие услуги - по договоренности.
Тематики:
Медицина
Ветеринария
Бизнес \ финансы
Художеств. литература
Реклама
Деловая и обычная переписка
Языки:
Грамотный русский (образование филолога, учителя русского языка и литературы)
Английский
Турецкий
Грузинский
Армянский
Образование:
1.Институт социальных и гуманитарных знаний им.Сороса, г.Казань.
Специальность: переводчик англ. и турецкого языков;
2.Государственный университет им.Ленина, г.Казань.
Специальность: филолог, учитель русского языка и литературы.
3. При вышеназванном институте прошла курс "Преподавание русского языка как иностранного".
Опыт работы переводчиком - 5 лет. Преподавателем русского языка - 3 года.
Очень люблю свои специальности, поэтому к работе, связанной с переводом или созданием текстов, подхожу с любовью.
Контакты: ICQ: 447945945
Nonoh: katrinekin
Skype: katrinekin
e-mail: [email protected]
- Креатив.Текст для перевода к учебнику русск.яз.133 просмотра