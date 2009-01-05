Переводы/ копирайтинг/ редактура / корректура

В срок и качественно выполню переводы \ заказы на редактуру\ копирайтинг\ креатив

Прекрасный грамотный русский.Красивый слог.

Расценки на перевод: от 5$ \ 1000 зн.

На прочие услуги - по договоренности.

Тематики:

Медицина

Ветеринария

Бизнес \ финансы

Художеств. литература

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Деловая и обычная переписка

Языки:

Грамотный русский (образование филолога, учителя русского языка и литературы)

Английский

Турецкий

Грузинский

Армянский

Образование:

1.Институт социальных и гуманитарных знаний им.Сороса, г.Казань.

Специальность: переводчик англ. и турецкого языков;

2.Государственный университет им.Ленина, г.Казань.

Специальность: филолог, учитель русского языка и литературы.

3. При вышеназванном институте прошла курс "Преподавание русского языка как иностранного".

Опыт работы переводчиком - 5 лет. Преподавателем русского языка - 3 года.

Очень люблю свои специальности, поэтому к работе, связанной с переводом или созданием текстов, подхожу с любовью.

Контакты: ICQ: 447945945

Nonoh: katrinekin

Skype: katrinekin

e-mail: [email protected]