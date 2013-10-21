katrinka777

Екатерина katrinka777

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Пишу статьи и тексты на любые темы.

Составляю КП, рекламные слоганы, продающие одностраничники и т. д.

Образование: эколог, маркетолог, менеджер (имеются дипломы о законченном высшем образовании).

Моя основная, на данный момент, занятость - начинающий web-мастер и копирайтер.

Работаю в любое время суток.

  • Внести изменения в коде для ускорения открытия сайта в моб-й версии

    Исправьте обязательно:Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображениеКоличество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 7. Они замедляют отображение контента. Все содержание верхней части страницы отображается ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить код в меню и комментах

    - Необходимо поправить sidebar справа на главной странице eto-my.ru. Он должен находиться строго справа, как на второстепенных страницах http://eto-my.ru/breastfeeding, он не должен сползать в подвал. - убрать из формы комментирования поле " Сайт"

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить меню

    - Необходимо поправить sidebar справа на главной странице. он должен находиться строго справа, как на второстепенных страницах. он не должен сползать в подвал. - убрать из формы комментирования поле "Сайт"

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Комментарии на WP

    выявить причину выброса на панель администрирования WP пользователя, который хочет зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий Под постом предложение авторизоваться для комментария стоит ссылка " авторизоваться". Переход по ссылке авторизоваться приводит во вход в админку. ...

    WordPress
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Категории на WP

    1. Сделать так, чтобы в категориях отображалось верное количество опубликованных в ней статей 2. Сделать так, чтобы отображались все категории, в которых опубликованы статьи 3. Сделать кнопки категорий как разноцветные ярлычки на белом ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Убрать циклические ссылки WP

    1. Сделать заголовок сайта некликабельным на главной странице (на остальных страницах заголовок кликабельный). 2. Ссылка на рубрику, в которой мы находимся, не должна быть кликабельна в меню. 3. Сделать заголовок статей шрифтом H1, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Категории на WP
WordPress
Второе наше успешное сотрудничество с Екатериной.
замечательный исполнитель. выполнил все на высшем уровне!
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Убрать циклические ссылки WP
WordPress
Все супер, спасибо за проект.
Быстро, качественно!!! Все согласовывает. Отличный программист
Ответный отзыв