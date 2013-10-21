katrinka777

Исправьте обязательно:Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображениеКоличество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 7. Они замедляют отображение контента. Все содержание верхней части страницы отображается ...
Пишу статьи и тексты на любые темы.
Составляю КП, рекламные слоганы, продающие одностраничники и т. д.
Образование: эколог, маркетолог, менеджер (имеются дипломы о законченном высшем образовании).
Моя основная, на данный момент, занятость - начинающий web-мастер и копирайтер.
Работаю в любое время суток.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- Необходимо поправить sidebar справа на главной странице eto-my.ru. Он должен находиться строго справа, как на второстепенных страницах http://eto-my.ru/breastfeeding, он не должен сползать в подвал. - убрать из формы комментирования поле " Сайт"HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- Необходимо поправить sidebar справа на главной странице. он должен находиться строго справа, как на второстепенных страницах. он не должен сползать в подвал. - убрать из формы комментирования поле "Сайт"HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
выявить причину выброса на панель администрирования WP пользователя, который хочет зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий Под постом предложение авторизоваться для комментария стоит ссылка " авторизоваться". Переход по ссылке авторизоваться приводит во вход в админку. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
1. Сделать так, чтобы в категориях отображалось верное количество опубликованных в ней статей 2. Сделать так, чтобы отображались все категории, в которых опубликованы статьи 3. Сделать кнопки категорий как разноцветные ярлычки на белом ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
1. Сделать заголовок сайта некликабельным на главной странице (на остальных страницах заголовок кликабельный). 2. Ссылка на рубрику, в которой мы находимся, не должна быть кликабельна в меню. 3. Сделать заголовок статей шрифтом H1, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад