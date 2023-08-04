Копирайтер, дизайнер
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина.
Смогу помочь вам с написанием статей, постов и другими задачами. Хорошо разбираюсь в английском (уровень С1).
Пишу на разные темы, всегда готова к новым испытаниям. Сейчас активно изучаю инфостиль и SEO-статьи. Работаю в сфере копирайтинга более 2х лет.
Буду рада выполнить тестовое задание, ответить на ваши вопросы и обсудить детали работы.
Пожалуйста, не обращайте внимание на маленькое кол-во отзывов. Я очень деликатно отношусь к своей работе и выполняю все требования. На данной бирже совсем недавно.
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $8от 2 дней
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