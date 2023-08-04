Копирайтер, дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Екатерина.



Смогу помочь вам с написанием статей, постов и другими задачами. Хорошо разбираюсь в английском (уровень С1).



Пишу на разные темы, всегда готова к новым испытаниям. Сейчас активно изучаю инфостиль и SEO-статьи. Работаю в сфере копирайтинга более 2х лет.



Буду рада выполнить тестовое задание, ответить на ваши вопросы и обсудить детали работы.

Пожалуйста, не обращайте внимание на маленькое кол-во отзывов. Я очень деликатно отношусь к своей работе и выполняю все требования. На данной бирже совсем недавно.