katrinvishnya

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Здравствуйте!

Я - Екатерина - кандидат филологических наук Российской Академии Наук.

Редактор №1 в Москве.

Опыт работы - 15 лет.

Вхожу в 10 % лучших авторов Москвы на TripAdvisor. Число моих читателей: 40 000

Красный диплом, ученая степень.

Первые места конкурсов переводов с английского и французского, конкурсов поэзии и международных конкурсов фотографии.

Автор эксклюзивной книги для префекта ВАО г. Москвы, подарочное издание: «Восточный административный округ» - М.: Издательство «Перо», 2017. – 366 с., илл.

Редактор:

• В. Шиловский «Записки наивного обывателя. Поле битвы наши сердца», М.: ОЛМА Медма групп, 2014. - 128 с.

• В. Шиловский «Записки. Водоворот. Украинский? Осознание – философия», 2015. – 138 с. – Книга выиграла грант издательств РФ и презентовалась в МГИМО.

• В. Шиловский «Непростые простые вопросы», 2016 – 115 с.

Корректор:

• Д. Предеин «Митрополит Иларион (Алфеев) – богослов и просветитель», Галерея. Москва, 2019. – 854 с.

Посты для блогеров с аудиторией в 500-900 000 человек.

Колонка в газете "Православная Москва" - http://orthodoxmoscow.ru/author/ekaterina/

Тексты в Travelask

- http://travelask.ru/blog/posts/7028-chuvstvuyut-li-bol-nasekomye

- http://travelask.ru/blog/posts/7017-15-samyh-poleznyh-gadzhetov-dlya-puteshestviy

Научные публикации - более 30 статей.

Создаю и редактирую тексты: написание статей, составление докладов, продающие тексты, анонсы, рецензии, SEO-тексты, LSI -тексты, новости, IT- сфера, рерайтинг, продающие письма, недвижимость и строительство, строительство и дизайн, детские тексты, пресс-релизы, расшифровка аудиозаписей, сценарии, тексты о путешествиях, юридические тексты, поэзия, обработка текста, редактирование/корректура, копирайтинг, академическое письмо, бизнес-планы, веб-контент, деловая переписка, курсовые работы, контрольные работы, художественная литература, составление резюме, составление отчетов, журналистика.