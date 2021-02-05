katrivanova

Екатерина Иванова katrivanovakatrivanova
30 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Почему именно я достойна стать Вашим корректором:
1. Внимательна и аккуратна.
2. Соблюдаю сроки, ценю чужое время.
3. Вижу орфографические, грамматические, синтаксические, стилистические, смысловые и другие ошибки.
4. Исправляю повторы, тавтологию, плеоназмы, двойные пробелы, висячие предлоги.
5. По своей натуре я перфекционист, поэтому не успокоюсь, пока не приведу текст в идеальное состояние.
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