katrivanova

Почему именно я достойна стать Вашим корректором:

1. Внимательна и аккуратна.

2. Соблюдаю сроки, ценю чужое время.

3. Вижу орфографические, грамматические, синтаксические, стилистические, смысловые и другие ошибки.

4. Исправляю повторы, тавтологию, плеоназмы, двойные пробелы, висячие предлоги.

5. По своей натуре я перфекционист, поэтому не успокоюсь, пока не приведу текст в идеальное состояние.