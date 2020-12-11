дизайн, верстка, полиграфия

1989-1993 гг. – Детская Художественная Школа №3 Колпинского р-на, с отличием

1996 г. – окончание школы №588 Колпинского р-на (10-11 кл. с медиц. уклоном)

1996 г. – поступила в БИИЯМС (Балтийский Институт Иностр. Языков и международного сотрудничества) факультет: графический дизайн

1998-1999 гг. – переведена в БИЭПП (Балтийский Институт Экологии, Политики и Права)

Факультет: ДИЗАЙН, специализация: графический дизайн.

Педагоги: рисунок, живопись Филиппенко В.Ю., Фридман Р.А.

(Академия им. И.Е.Репина)

Композиция (дизайн) – Старцев К.Г., Бертельс В.Д., Голубева Е.Я. (СПбГХПА).

2000-2001гг. – Работа в типографии «Иван Федоров», верстка журнала «Мебель в СПб»

(основная работа – обработка фотографий, дизайн и верстка полос журнала)

2001 г. – защита диплома на отлично – «Фирменный стиль театра «КОМЕДИАНТЫ» на Лиговском пр.;

2001-2002 гг. – работа дизайнером-верстальщиком в полиграфическом салоне «ЭЛЬФ»

(основная работа – дизайн, верстка, макетирование визиток, календарей, каталогов).

2003 г. – художник-оформитель в д/п №54 (основная работа – оформление стендов, разработка буклетов, табличек, визиток).

2004 – 2005 гг. – дизайнер-верстальщик в издательстве «Ромул» (основная работа – дизайн и

верстка каталогов для выставок, учебных пособий, приглашений на выставку и плакатов; брошюровка на метал. пружину и скрепку; подготовка материала к офсету для типографий; наружная реклама).

сент. 2005 г. – педагог в СПбГХПА (на кафедре рисунка)

(основная работа – подготовка материала к лекциям – рисунок, наброски фигуры).

февр. 2006 – янв. 2007 г. – дизайнер-верстальщик в ИД «Апельсин» (основная работа –

полиграфия - дизайн и верстка каталогов для выставок, учебных пособий, приглашений на выставку и плакатов; изготовление фирменного стиля, логотипов и визиток; брошюровка на метал. пружину и скрепку; ламинирование; изготовление трио-календарей; подготовка материала к офсету для типографий; наружная реклама; работала с фирмами-поставщиками расходных материалов для полиграфии)

янв - февр. 2007 г – обучение по курсу «Инженерная графика в AutoCAD 2006»

сент. 2007 – по наст время – ООО "Бизнес-класс", дизайнер-верстальщик (удаленная работа), верстка модулей, полос газеты; подготовка файлов к типографии.

февр. 2008 г.- май 2009г. – обучение по курсу «Web-мастер» (Web-дизайнер, Web-программист, Продвижение сайтов)

Последняя работа – каталог для выставки о масонах (объем ок.80стр., полноцвет, дизайн, верстка, подготовка ps-файлов для типографии)

Свободно владею графическими программами: Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Word Программы для верстки: Adobe In Design, Page Maker.

Реже работаю в Adobe Illustrator, Free Hand, Quark Xpress, ArhiCad, AutoCad, Power Point.

(любая другая графическая программа легко изучаема)

Пользуюсь Интернетом. Имею опыт установки драйверов для лазерного принтера, сканера.

Навыки:

- верстка журналов, газет (рекламные модули), отписывание ps-файлов, спуск полос

- разработка логотипа, фирменного стиля; любая полиграфическая продукция (визитки, буклеты, брошюры); подготовка многотиражных изданий к офсету – вся предпечатная подготовка (обработка фото, верстка, дизайн) до спуска полос;

- цифровая фотосъемка на фотокамере SONY (8 мегапикс.);

- сканирование фото, слайдов, негативов и обработка, ретуширование;

- брошюровка на металлическую, пластиковую пружины (а также изготовление трио-календарей);

- работа с типографиями и другими организациями, необходимыми для издательства

(приобретение постпечатного оборудования для издательства и материала к нему);

- небольшой опыт в наружной рекламе (плакаты, баннеры).

Без вредных привычек