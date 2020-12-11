1989-1993 гг. – Детская Художественная Школа №3 Колпинского р-на, с отличием
1996 г. – окончание школы №588 Колпинского р-на (10-11 кл. с медиц. уклоном)
1996 г. – поступила в БИИЯМС (Балтийский Институт Иностр. Языков и международного сотрудничества) факультет: графический дизайн
1998-1999 гг. – переведена в БИЭПП (Балтийский Институт Экологии, Политики и Права)
Факультет: ДИЗАЙН, специализация: графический дизайн.
Педагоги: рисунок, живопись Филиппенко В.Ю., Фридман Р.А.
(Академия им. И.Е.Репина)
Композиция (дизайн) – Старцев К.Г., Бертельс В.Д., Голубева Е.Я. (СПбГХПА).
2000-2001гг. – Работа в типографии «Иван Федоров», верстка журнала «Мебель в СПб»
(основная работа – обработка фотографий, дизайн и верстка полос журнала)
2001 г. – защита диплома на отлично – «Фирменный стиль театра «КОМЕДИАНТЫ» на Лиговском пр.;
2001-2002 гг. – работа дизайнером-верстальщиком в полиграфическом салоне «ЭЛЬФ»
(основная работа – дизайн, верстка, макетирование визиток, календарей, каталогов).
2003 г. – художник-оформитель в д/п №54 (основная работа – оформление стендов, разработка буклетов, табличек, визиток).
2004 – 2005 гг. – дизайнер-верстальщик в издательстве «Ромул» (основная работа – дизайн и
верстка каталогов для выставок, учебных пособий, приглашений на выставку и плакатов; брошюровка на метал. пружину и скрепку; подготовка материала к офсету для типографий; наружная реклама).
сент. 2005 г. – педагог в СПбГХПА (на кафедре рисунка)
(основная работа – подготовка материала к лекциям – рисунок, наброски фигуры).
февр. 2006 – янв. 2007 г. – дизайнер-верстальщик в ИД «Апельсин» (основная работа –
полиграфия - дизайн и верстка каталогов для выставок, учебных пособий, приглашений на выставку и плакатов; изготовление фирменного стиля, логотипов и визиток; брошюровка на метал. пружину и скрепку; ламинирование; изготовление трио-календарей; подготовка материала к офсету для типографий; наружная реклама; работала с фирмами-поставщиками расходных материалов для полиграфии)
янв - февр. 2007 г – обучение по курсу «Инженерная графика в AutoCAD 2006»
сент. 2007 – по наст время – ООО "Бизнес-класс", дизайнер-верстальщик (удаленная работа), верстка модулей, полос газеты; подготовка файлов к типографии.
февр. 2008 г.- май 2009г. – обучение по курсу «Web-мастер» (Web-дизайнер, Web-программист, Продвижение сайтов)
Последняя работа – каталог для выставки о масонах (объем ок.80стр., полноцвет, дизайн, верстка, подготовка ps-файлов для типографии)
Свободно владею графическими программами: Adobe Photoshop, Corel Draw, Microsoft Word Программы для верстки: Adobe In Design, Page Maker.
Реже работаю в Adobe Illustrator, Free Hand, Quark Xpress, ArhiCad, AutoCad, Power Point.
(любая другая графическая программа легко изучаема)
Пользуюсь Интернетом. Имею опыт установки драйверов для лазерного принтера, сканера.
Навыки:
- верстка журналов, газет (рекламные модули), отписывание ps-файлов, спуск полос
- разработка логотипа, фирменного стиля; любая полиграфическая продукция (визитки, буклеты, брошюры); подготовка многотиражных изданий к офсету – вся предпечатная подготовка (обработка фото, верстка, дизайн) до спуска полос;
- цифровая фотосъемка на фотокамере SONY (8 мегапикс.);
- сканирование фото, слайдов, негативов и обработка, ретуширование;
- брошюровка на металлическую, пластиковую пружины (а также изготовление трио-календарей);
- работа с типографиями и другими организациями, необходимыми для издательства
(приобретение постпечатного оборудования для издательства и материала к нему);
- небольшой опыт в наружной рекламе (плакаты, баннеры).
Без вредных привычек
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