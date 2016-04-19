katryn_fel

Качество. Скорость. Надёжность.

Направления деятельности: копирайт, рерайт, нейминг, написание продающих и SEO-текстов, лозунгов, девизов.

Опыт работы: 4 года.

Достоинства: добросовестность, исполнительность, пунктуальность, грамотность и креативный подход к задачам.

Недостатки: большое количество заказов не всегда оставляют время на принятие новых.

Дополнительно: навыки стихосложения.