katryn_fel

Екатерина Переславцева katryn_felkatryn_fel
31 годРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качество. Скорость. Надёжность.
Направления деятельности: копирайт, рерайт, нейминг, написание продающих и SEO-текстов, лозунгов, девизов.
Опыт работы: 4 года.
Достоинства: добросовестность, исполнительность, пунктуальность, грамотность и креативный подход к задачам.
Недостатки: большое количество заказов не всегда оставляют время на принятие новых.
Дополнительно: навыки стихосложения.
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