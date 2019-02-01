katsuro_19

Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Vk: https://vk.com/id464054000

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: