katsuro_19

Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Vk: https://vk.com/id464054000
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Сбербанк.
- Яндекс Деньги.
Действие аккаунта приостановлено!