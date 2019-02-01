katsuro_19

Айнур Мустафин katsuro_19

 
23 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Vk: https://vk.com/id464054000

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Сбербанк.
  • Яндекс Деньги.
Верстка сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSS