3D визуализация интерьеров

Навыки: 3ds Max+Corona Renderer, Adobe Photoshop

Здравствуйте! Предлагаю Вам свои услуги по интерьерной 3D- визуализации.

-Ответственно отношусь к срокам и качеству работы, работать со мной комфортно, всегда на связи.

-Для визуализации мне необходимо техническое задание (план, разрезы, план расстановки мебели, используемые текстуры)

-На одно помещение уходит в среднем 3-4 дня(зависит от сложности интерьера)

- Есть своя база моделей, если нужной модели нет, то модель оплачивается отдельно от заказа, или подбирается аналог

-Работаю по предоплате 50%( предоплата оплачивается после того как я присылаю простроенное помещение)

Если интересуют мои услуги или возникают еще какие-либо вопросы, звоните или пишите в whatsapp.

Мое портфолио можете посмотреть на сайте:

http://portfoliovisual52.tilda.ws/

Очень люблю заниматься визуализацией и всегда искренне стараюсь оставить заказчика довольным результатом!

Всегда рада новым проектам, заинтересована в долгосрочном сотрудничестве!