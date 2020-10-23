Навыки: 3ds Max+Corona Renderer, Adobe Photoshop
Здравствуйте! Предлагаю Вам свои услуги по интерьерной 3D- визуализации.
-Ответственно отношусь к срокам и качеству работы, работать со мной комфортно, всегда на связи.
-Для визуализации мне необходимо техническое задание (план, разрезы, план расстановки мебели, используемые текстуры)
-На одно помещение уходит в среднем 3-4 дня(зависит от сложности интерьера)
- Есть своя база моделей, если нужной модели нет, то модель оплачивается отдельно от заказа, или подбирается аналог
-Работаю по предоплате 50%( предоплата оплачивается после того как я присылаю простроенное помещение)
Если интересуют мои услуги или возникают еще какие-либо вопросы, звоните или пишите в whatsapp.
Мое портфолио можете посмотреть на сайте:
http://portfoliovisual52.tilda.ws/
Очень люблю заниматься визуализацией и всегда искренне стараюсь оставить заказчика довольным результатом!
Всегда рада новым проектам, заинтересована в долгосрочном сотрудничестве!
Портфолио
- Экстерьерная визуализация21 просмотр
- Интерьерная визуализация14 просмотров
- Интерьерная визуализация17 просмотров
- Интерьерная визуализация26 просмотров