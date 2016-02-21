Копирайтинг - речи, тексты на заказ, продвижение и ведение аккаунта в инстаграме БЕЗ БОТОВ, корректировка текстов, различного рода задания.

Способна выполнять масштабные и малого масштаба заказы - тексты,отзывы, речи на различные тематики - благотворительность, отношения людей, мотивационные речи, благодарственные речи , различного рода статьи - спорт, образование, мотивационные записи, побуждения к действиям, скрипты продаж по телефону (есть опыт в телемаркетинге ), занимаюсь продвижением аккаунта в соц. сети Instagram - контент, живые люди).

Различного рода разовые заказы - корректировка текстов, "придумать", "исправить", "сделать".