kattsy

Катерина kattsy

 
40 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Герой рисует фейерверк

    Привет, есть небольшой заказ. Есть герой в разных позах и эмоциях, нужно нарисовать его рисующего в пространстве (как бы на небе) фейерверк Могу выслать пару psd файлов с имеющимся героем

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Проработка героя

    Добрый день, Снежана! Понравился ваш милый персонаж, хотелы бы узнать интресно ли будет проработать персонаж во вложении?  Мне нужны будут разные позы и ситуации под него, скажем 10 разных поз.  Если будут идеи по изменению - готова услышать. Ситуации ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проработать героя (разные позы и ситуации)

    Добрый день, Юля! Понравился ваш милый персонаж, хотелы бы узнать интресно ли будет проработать персонаж во вложении?  Мне нужны будут разные позы и ситуации под него, скажем 10 разных поз.  Если будут идеи по изменению - готова услышать. Ситуации ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад