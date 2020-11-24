Привет, есть небольшой заказ. Есть герой в разных позах и эмоциях, нужно нарисовать его рисующего в пространстве (как бы на небе) фейерверк Могу выслать пару psd файлов с имеющимся героем
Иллюстрации и Рисунки2 заявки
Закрыт
2 года назад
Привет, есть небольшой заказ. Есть герой в разных позах и эмоциях, нужно нарисовать его рисующего в пространстве (как бы на небе) фейерверк Могу выслать пару psd файлов с имеющимся героем
Добрый день, Снежана! Понравился ваш милый персонаж, хотелы бы узнать интресно ли будет проработать персонаж во вложении? Мне нужны будут разные позы и ситуации под него, скажем 10 разных поз. Если будут идеи по изменению - готова услышать. Ситуации ...
Добрый день, Юля! Понравился ваш милый персонаж, хотелы бы узнать интресно ли будет проработать персонаж во вложении? Мне нужны будут разные позы и ситуации под него, скажем 10 разных поз. Если будут идеи по изменению - готова услышать. Ситуации ...