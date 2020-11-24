Добрый день, Снежана! Понравился ваш милый персонаж, хотелы бы узнать интресно ли будет проработать персонаж во вложении? Мне нужны будут разные позы и ситуации под него, скажем 10 разных поз. Если будут идеи по изменению - готова услышать. Ситуации ...