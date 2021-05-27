Создание адаптивных сайтов

Привет! Я начинающий web-дизайнер, предлагаю создать сайт "под ключ" по приятным ценам.

- Адаптация под все виды устройств;

- Уникальный дизайн;

- Работаю с ZeroBlock;

- Разработка прототипа в день заказа либо использование вашего;

- Привязка к домену;

- Объясню как в дальнейшем изменить информацию на сайте.

Нужно для заказа:

Нужно для заказа:

- Заполнить бриф или техническое задание сайта;

- Показать какой стиль сайта нужен на примере других;

- Количество итераций бесплатных правок, которые я вношу по вашему желанию - не более 3;

- Текстовые материалы и изображения для сайта;

- Данные для формы обратной связи.