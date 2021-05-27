Создание адаптивных сайтов
Привет! Я начинающий web-дизайнер, предлагаю создать сайт "под ключ" по приятным ценам.
- Адаптация под все виды устройств;
- Уникальный дизайн;
- Работаю с ZeroBlock;
- Разработка прототипа в день заказа либо использование вашего;
- Привязка к домену;
- Объясню как в дальнейшем изменить информацию на сайте.
Нужно для заказа:
Нужно для заказа:
- Заполнить бриф или техническое задание сайта;
- Показать какой стиль сайта нужен на примере других;
- Количество итераций бесплатных правок, которые я вношу по вашему желанию - не более 3;
- Текстовые материалы и изображения для сайта;
- Данные для формы обратной связи.
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