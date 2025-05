katty_sheridan

Качественный перевод.Английский,испанский/рерайт/копирайт/статьи

Образование: Лингвистический лицей 1555 при МГЛУ, МГЛУ( Московский государственный лингвистический университет, бывш. им. Мориса Тореза ,специальность- международные отношения. языки-английский и испанский).

-перевод Английский-Русский и наоборот, Испанский-Русский и наоборот

-технический перевод

-художественный перевод

-имею опыт преподавания языка индивидуально (4 года)

-MS Office 2003 и 2007 ( Word, Power Point и др. программы)

-быстрая скорость набора текста

-способность быстро анализировать и делать сжатый пересказ событий

-хорошие навыки написания эссе,статей,анализов

Education: International Relations Specialist , MSLU ( Moscow State Linguistic University)

skills and qualifications:

• Pleasant appearance & good speaking voice

• Highly articulate and effective communicator

• problem solver and team player

• Good at persuading people

• Good communication skills, both written and verbal

• Good negotiation and interpersonal skills

• Strong organizational and analytical skills

• web-friendly

• one-year driving experience

• have knowledge of Spanish, English

• deep knowledge of Russian history and history of international relations

personal qualities:

• ambitious

• obstinate

• resolute

• eloquent

• witty

• conscientious