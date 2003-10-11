Привет, меня зовут Катя и я веб-дизайнер)

Хоть я не совершеннолетняя и относительно недавно в дизайне, я очень целеустремленная и быстро учусь. До карантина я работала репетитором по математике, так что я ответственная. Я блоггер, так что креативность тоже по моей части.

Пока набираю портфолио, за работу беру немного, так что обращайтесь!

мои работы:

https://drive.google.com/drive/folders/1hkwC6HC1AIjMFOF4CJe2PQClkWxle6HR

Помимо дизайна могу работать:

- копирайтером

- контент-менеджером

- видеомонтажером

- создавать визуал для Инстаграма

- проводить консультации про оформление странички в Инстаграме