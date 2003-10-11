Привет, меня зовут Катя и я веб-дизайнер)
Хоть я не совершеннолетняя и относительно недавно в дизайне, я очень целеустремленная и быстро учусь. До карантина я работала репетитором по математике, так что я ответственная. Я блоггер, так что креативность тоже по моей части.
Пока набираю портфолио, за работу беру немного, так что обращайтесь!
мои работы:
https://drive.google.com/drive/folders/1hkwC6HC1AIjMFOF4CJe2PQClkWxle6HR
Помимо дизайна могу работать:
- копирайтером
- контент-менеджером
- видеомонтажером
- создавать визуал для Инстаграма
- проводить консультации про оформление странички в Инстаграме