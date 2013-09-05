katuha282828

Резюме. Токарева Екатерина Сергеевна

Токарева Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 28.04.1990

Гражданство: Россия

Семейное положение: не замужем

Желаемый график работы: неполный рабочий день (в вечернее время).

Тел.: +7 932 555 12 33

Эл. почта: [email protected]

Образование:

2008-2013 гг. Орский филиал

Московский финансово-юридический университет (МФЮА)

Факультет: Экономика и управление

Специальность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях"

Опыт работы:

С 05.09.13 г.- настоящее время. Компания "Мяс-Ко"

Должность: помощник бухгалтера.

- Оформление первичной документации

- Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей

-Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур).

- Расчет заработной платы работников цеха и магазина.

Профессиональные навыки:

- Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel;

-"1С: Предприятие 8.0, 8.2.";

- РВТ весы;

- "1 С: Далион. Управление"

Знание иностранных языков:

Английский язык- читаю и перевожу со словарем.

Прочее:

- Стрессоустойчивость;

- Усидчивость;

- Стремление к профессиональному росту;

Хобби- фотошоп, фото.