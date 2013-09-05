katuha282828

Токарева Екатерина Сергеевна
Дата рождения: 28.04.1990
Гражданство: Россия
Семейное положение: не замужем
Желаемый график работы: неполный рабочий день (в вечернее время).
Тел.: +7 932 555 12 33
Эл. почта: [email protected]
Образование:
2008-2013 гг. Орский филиал
Московский финансово-юридический университет (МФЮА)
Факультет: Экономика и управление
Специальность: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях"
Опыт работы:
С 05.09.13 г.- настоящее время. Компания "Мяс-Ко"
Должность: помощник бухгалтера.
- Оформление первичной документации
- Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей
-Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур).
- Расчет заработной платы работников цеха и магазина.
Профессиональные навыки:
- Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel;
-"1С: Предприятие 8.0, 8.2.";
- РВТ весы;
- "1 С: Далион. Управление"
Знание иностранных языков:
Английский язык- читаю и перевожу со словарем.
Прочее:
- Стрессоустойчивость;
- Усидчивость;
- Стремление к профессиональному росту;
Хобби- фотошоп, фото.