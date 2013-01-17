Высшее экономическое образование. Второе высшее образование - академия Президента. Опыт работы переводчика, копирайтера, написания дипломных, курсовых и контрольных работ (высокое оценивание). Иностранный язык - английский - свободно владею. Выполнение работ в максимально короткие сроки и с высоким качеством.