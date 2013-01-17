Высшее экономическое образование. Второе высшее образование - академия Президента. Опыт работы переводчика, копирайтера, написания дипломных, курсовых и контрольных работ (высокое оценивание). Иностранный язык - английский - свободно владею. Выполнение работ в максимально короткие сроки и с высоким качеством.
Нейминг и Слоганы
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Стихи, Песни и Проза
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#1584
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2187
Редактирование и Корректура
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#4712
Копирайтинг
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#7607
Переводы
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