katya-derig

Екатерина Дериглазова katya-derigkatya-derig
Уровень образования: Высшее Основное образование АГТУ
Дата поступления окончание: 09.2001 - 06.2006
Специальность: Прикладная информатика (в сфере сервиса)
Квалификация: Информатик – аналитик
Дополнительное образование: Детская художественная школа № 1 г.Астрахани
Дата поступления окончания: 09.2004 – 05.2006
Специальность: Изобразительное искусство
Увлечение: Дизайн, Web-разработка
E-mail: [email protected]
Сведения о трудовой деятельности: наст. вр. без опыта работы
Владение иностранными языками: Английский - читаю со словарем
Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением
Компьютерная грамотность: Word, Excel, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, FoxPro, mysql и php, Microsoft Project, Power Point, Photoshop, Nero, FineReader, ICQ, Интернет, FlashGet, Access, Adobe Reader, Corel Draw