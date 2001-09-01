katya-derig

Екатерина Дериглазова katya-derig

 
40 летРоссия/Астрахань
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Уровень образования: Высшее Основное образование АГТУ

Дата поступления окончание: 09.2001 - 06.2006

Специальность: Прикладная информатика (в сфере сервиса)

Квалификация: Информатик – аналитик

Дополнительное образование: Детская художественная школа № 1 г.Астрахани

Дата поступления окончания: 09.2004 – 05.2006

Специальность: Изобразительное искусство

Увлечение: Дизайн, Web-разработка

E-mail: [email protected]

Сведения о трудовой деятельности: наст. вр. без опыта работы

Владение иностранными языками: Английский - читаю со словарем

Навыки работы с компьютером, оргтехникой, программным обеспечением

Компьютерная грамотность: Word, Excel, Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, FoxPro, mysql и php, Microsoft Project, Power Point, Photoshop, Nero, FineReader, ICQ, Интернет, FlashGet, Access, Adobe Reader, Corel Draw

PHPMySQL