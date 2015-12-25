katya-frolova

Перевод с/на английский язык.

Фармацевтическая, медицинская, техническая тематики, новости, пресс-релизы... В принципе, все что угодно. Высшее гуманитарное образование со специальностью "переводчик". Опыт письменных переводов деловой документации (13 лет), фармацевтической и медицинской документации (4 года), перевод сериалов.

email: [email protected]

skype: katiefrolova

Буду рада сотрудничеству.