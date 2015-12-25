katya-frolova

Екатерина Фролова katya-frolovakatya-frolova
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Перевод с/на английский язык.
Фармацевтическая, медицинская, техническая тематики, новости, пресс-релизы... В принципе, все что угодно. Высшее гуманитарное образование со специальностью "переводчик". Опыт письменных переводов деловой документации (13 лет), фармацевтической и медицинской документации (4 года), перевод сериалов.
email: [email protected]
skype: katiefrolova
Буду рада сотрудничеству.
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