katya-gazirovka

Привет! Я Катя и я нарисую вам иллюстрацию на любую тему. Рисую в диджитале и традиционными материалами, люблю сложные композиции :)

Выполню работу в диджитале в своём стиле (см. портфолио) и традишкой (карандаш, темпера, акварель, акрил, витражные краски, гуашь (боже упаси, лучше темпера конечно))

Если требцется работа традиционными материалами, работаю по бумаге, двп, стеклу, зеркалам, люблю рисовать на чём угодно и чем угодно, главное - обговорить.

Беру предоплату 30%от заказа