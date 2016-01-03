Качественные статьи любой сложности.

Большой опыт в написании статей различных тематик. Копирайтинг, рерайтинг, описания товаров, наполнение сайтов, сео-оптимизированные и продающие статьи. Высшее филологическое образование. Занимаюсь творческой работой. Настойчивая и трудолюбивая, с ответственным подходом к делу. Скорость набора текста выше среднего. Опыт работы также и на других ресурсах более 5 лет.